Погода в Калининграде 19 февраля

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что 19 февраля днем по всей области ожидается +2…+4°С, пасмурно. «Ближе к полудню, начиная с запада области, ожидаются слабые/умеренные обложные осадки (после обеда охватят всю область) в виде мокрого снега, переходящего в дождь. На западе региона и в Калининграде преимущественно дождь/дождь с мокрым снегом, на востоке — мокрый снег. Осадки сохранятся до конца суток», — отмечает телеграм-канал.