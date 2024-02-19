Светоотражающие указатели установили на 19 наземных пересадках между станциями метро, МЦК и МЦД

В Москве установили более 120 новых навигационных знаков, которые подсказывают пассажирам дорогу на наземных пересадках между станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Они выполнены с использованием специальных светоотражающих материалов, это позволяет заметить их даже в темноте. Указатели располагаются отдельно от других дорожных знаков, подсказывая пассажирам самый короткий и удобный путь между станциями. Они не нарушают облик города и не мешают пешеходам.
«Мы установили специальные светоотражающие знаки на 19 наземных пересадках между станциями рельсового каркаса, чтобы сделать их удобнее. Теперь пассажирам стало еще проще ориентироваться. Мы делаем поездки комфортнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Все навигационные элементы выполнены в едином стиле московского транспорта с применением привычных для пассажиров пиктограмм, например стрелок, а также номеров линий. Это помогает сразу заметить указатель и понять, в какую сторону нужно идти.
Встретить новые знаки можно по пути от станции метро «Бульвар Рокоссовского» к одноименной станции МЦК, от «Автозаводской» к станции Автозаводская МЦК, от «Войковской» к станциям Балтийская и Стрешнево МЦК, от станции метро «Кунцевская» к одноименной станции МЦД-1, от «Выставочной» к станции Тестовская МЦД-1, от «Октябрьского Поля» к станции Зорге МЦК, от «Полежаевской» к станции Хорошево МЦК, от «Волгоградского проспекта» к Угрешской МЦК.
Кроме того, новые указатели помогут дойти от «Щукинской» до одноименной станции МЦД-2, от «Римской» до станции Москва-Товарная МЦД-2, от станции метро «Шоссе Энтузиастов» до одноименной станции МЦК, от «Нагатинской» до Верхних Котлов, от «Дубровки» и «Кожуховской» до станции Дубровка МЦК, от «Рижской» до одноименной станции МЦД-2, от станции метро «Волоколамская» к одноименной станции МЦД-2, а также от «Тушинской» до станции Тушинская МЦД-2.
Также обозначен удобный путь во время пересадки между станциями Шелепиха МЦК и Тестовская МЦД-1.