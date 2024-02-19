Светоотражающие указатели установили на 19 наземных пересадках между станциями метро, МЦК и МЦД

Кроме того, новые указатели помогут дойти от «Щукинской» до одноименной станции МЦД-2, от «Римской» до станции Москва-Товарная МЦД-2, от станции метро «Шоссе Энтузиастов» до одноименной станции МЦК, от «Нагатинской» до Верхних Котлов, от «Дубровки» и «Кожуховской» до станции Дубровка МЦК, от «Рижской» до одноименной станции МЦД-2, от станции метро «Волоколамская» к одноименной станции МЦД-2, а также от «Тушинской» до станции Тушинская МЦД-2.