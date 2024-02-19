В Хабаровске ярко отпразднуют День защитника Отечества

Праздничную программу подготовили и театры города. 22 и 23 февраля музыкальный театр будет ждать зрителей на героической музыкальной комедии «Небесный тихоход». Это история о дружбе трех летчиков-истребителей, пообещавших друг другу до окончания войны не влюбляться и не жениться, но не сумевших сдержать свои слова.



Краевой театр кукол в честь Дня защитника Отечества папам и дедушкам, посетившим спектакль «Теремок» 24 февраля, вручит памятные подарки. Театр драмы представит музыкально-исторические спектакли «Залив счастья. Адмирал Невельской» 21 февраля и «Муравьев. Граф Амурский» 24 февраля.



В краевом музее им. Н. И. Гродекова 20 и 21 февраля пройдет музейный праздник для школьников «Аты-баты, вот такие мы солдаты», а 23 февраля состоится занятие «Солдатская шинель» и экскурсия «Защитники Отечества».