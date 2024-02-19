Восемь авиарейсов перенесли из-за непогоды в Хабаровске

Во вторник улетят самолеты 469 и 470 из Хабаровска в Богородское и обратно. В Богородском сейчас низкая облачность и ограниченная видимость. Также на этот день запланирован полеты 411 и 412 из Хабаровска в Чегдомын и обратно: воздушное судно невозможно обработать определенным типом противообледенительной жидкости. Так что оно удетит в 14:30 20 февраля.