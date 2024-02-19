Восемь авиарейсов перенесли из-за непогоды в Хабаровске

В Хабаровский край пришел циклон. Города и села замело снегом, осадки продолжаются. В аэропортах приняли решение не отправлять и не принимать самолеты.
В частности, речь идет о рейсах на север Хабаровского края. Всего задержано восемь самолетов. Среди них маршруты 405 и 406 из Хабаровска в Нелькан с пересадкой в Аяне и обратно. Этот рейс должен улететь 20 февраля в 09:10. Причиной задержки стал сильный ветер в Аяне.
По этой же причине на 20 февраля также перенесли рейсы 403Д и 404Д по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян и обратно. Из краевой столицы самолет вылетит в 10:40.
Во вторник улетят самолеты 469 и 470 из Хабаровска в Богородское и обратно. В Богородском сейчас низкая облачность и ограниченная видимость. Также на этот день запланирован полеты 411 и 412 из Хабаровска в Чегдомын и обратно: воздушное судно невозможно обработать определенным типом противообледенительной жидкости. Так что оно удетит в 14:30 20 февраля.