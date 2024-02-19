Народные приметы о финансах: чего нельзя делать 20 февраля

20 февраля верующие вспоминают Луку Елладского, в народном календаре — день Луки. На Руси эта дата была связана с множеством примет, некоторые из которых касались денег. Наши предки опасались потери своих накоплений и имущества, поэтому старались строго исполнять запреты, дошедшие до них из глубины веков.
Народные приметы на 20 февраля: что нельзя делать
День Луки решительно не подходит для предъявления претензий. Если вы недовольны действиями какого-либо человека, не стоит высказывать ему все 20 февраля. Скорее всего, он воспримет все довольно агрессивно. Будьте терпеливы и милосердны, не допускайте ссор: они могут закончиться непредсказуемо.
Согласно поверьям, в этот день нельзя отказывать людям в помощи. Если кто-либо обратится к вам за содействием или советом, обязательно выслушайте его. Не забудьте подать нищим у храма, иначе в скором времени сами столкнетесь с нуждой.
Отправляясь за покупками, откажитесь от крупных трат. Возможно, дорогостоящая вещь окажется некачественной или попросту бракованной. А выложенная за нее сумма очень скоро понадобится вам на что-то нужное.
Одна из примет, широко известная на Руси, запрещает пить много чая 20 февраля. Якобы из-за чрезмерного употребления данного напитка можно лишиться здоровья.
Дата не годится для свадеб и объяснений в любви. Мудрецы говорили, что союзы, образованные в день Луки, долго не просуществуют. Отношения в паре окажутся неискренними, а брак — недолговечным.
Если не хотите провести в одиночестве целый год, обязательно найдите себе компанию на 20 февраля. Самое главное, чтобы вам было, с кем принимать пищу. В противном случае, не удивляйтесь, что будете страдать без общества то следующей зимы.
Девушкам в этот день не советовали садиться на подоконник. Нарушившим запрет красавицам сулили остаться несосватанными до седых волос.
Чтобы не притянуть к себе беды, не мойте голову 20 февраля. Избегайте веселья и шума, так как дата является поминальной.
Наконец, ни в коем случае не стряхивайте крошки хлеба со стола в день Луки. Если ослушаетесь, не удивляйтесь, что ваш кошелек опустеет.
Народные приметы на 20 февраля: что можно делать
Чтобы привлечь в дом богатство, 20 февраля надо обязательно приготовить пирог с луком. Этой выпечкой нужно угостить соседей или поделиться с неимущими. Тогда все добро вернется к вам в тройном размере, а с деньгами целый год не будет никаких проблем.
Если летом вы собирали целебные травы и коренья, сделайте из них отвар, выпейте сами и дайте близким. Это поможет вашей семье не знать хворей в течение года.
На Руси в этот день было принято ходить в церковь, чтобы помолиться за усопших. Также наши предки отправлялись на кладбище, чтобы проведать ушедших в мир иной.
Самое главное правило этой даты касается помощи окружающим. Чем больше добрых дел у вас получится сделать, тем лучше будет финансовое положение вашей семьи. Обратите внимание, что вам тоже кто-то может помочь, и от этого отказываться не стоит.
Важную роль в день Луки играют сны. Хоть их нельзя назвать вещими в прямом смысле этого слова, они могут дать подсказки для решения проблем, которые занимали ваш ум в последнее время. Постарайтесь запомнить и обдумать образы из ночных видений. Не исключено, что с их помощью вам будет значительно проще выйти из затруднительной ситуации.
Народные приметы на 20 февраля о погоде
Добрым знаком считался на Руси туман 20 февраля. Согласно наблюдениям наших предков, за ним последует потепление. Сильных морозов этой зимой больше не будет.
А вот ярко-красный закат в старину называли предвестником похолодания. Температура снизится не несколько градусов, не исключена метель.
Вечерний туман в день Луки можно назвать хорошей приметой, обещающей богатый урожай хлеба и меда. Стоит присмотреться и к облакам: если они бегут быстро, не избежать снегопада.
Именинники 20 февраля
20 февраля именины празднуют Лука, Александр и Петр. Также нужно поздравить Алексея.