Народные приметы о финансах: чего нельзя делать 20 февраля

Важную роль в день Луки играют сны. Хоть их нельзя назвать вещими в прямом смысле этого слова, они могут дать подсказки для решения проблем, которые занимали ваш ум в последнее время. Постарайтесь запомнить и обдумать образы из ночных видений. Не исключено, что с их помощью вам будет значительно проще выйти из затруднительной ситуации.