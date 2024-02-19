В Новосибирске рассказали подробности о матери, бросившей ребенка в мусорку

На улице в тот день стоял 30-градусный мороз. Всего несколько минут отделяли малыша от неминуемой гибели. Но ему повезло. Пищащий сверток вытащил из мусорного бака местный житель Иван Журавлев и вызвал «скорую». Детали биографии новосибирской «кукушки» выяснил портал Сиб.фм.

По данным журналистов, 22 летняя Светлана приехала в Новосибирск из Колывани на заработки. Она сняла квартиру в доме № 89а на улице Омская, в пяти минутах от той самой помойки.

Соседи узнали о случившемся из СМИ и с удивлением отмечают, что не знали, что Светлана была беременна и не слышали домашних родов, хотя в доме очень плохая звукоизоляция.

Кто отец ребенка, неизвестно ни родственника, ни друзьям женщины. Момент, когда Светлана несет своего сына в мусорном пакете на помойку попал на камеры видеонаблюдения. Нашедший его мужчина позже сообщил, что малыш был в одних пеленках.

Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает. Горе-матери врачи также провели операцию. Она находится в стационаре. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Сегодня, 19 февраля, медицинский консилиум примет решение о ее дальнейшем лечении. После этого ей будет избрана мера пресечения.