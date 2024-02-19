В Новосибирске рассказали подробности о матери, бросившей ребенка в мусорку

На улице в тот день стоял 30-градусный мороз. Всего несколько минут отделяли малыша от неминуемой гибели. Но ему повезло. Пищащий сверток вытащил из мусорного бака местный житель Иван Журавлев и вызвал «скорую». Детали биографии новосибирской «кукушки» выяснил портал Сиб.фм.
По данным журналистов, 22 летняя Светлана приехала в Новосибирск из Колывани на заработки. Она сняла квартиру в доме № 89а на улице Омская, в пяти минутах от той самой помойки.
Соседи узнали о случившемся из СМИ и с удивлением отмечают, что не знали, что Светлана была беременна и не слышали домашних родов, хотя в доме очень плохая звукоизоляция.
Кто отец ребенка, неизвестно ни родственника, ни друзьям женщины. Момент, когда Светлана несет своего сына в мусорном пакете на помойку попал на камеры видеонаблюдения. Нашедший его мужчина позже сообщил, что малыш был в одних пеленках.
Мужчина, который нашел малыша, регулярно справляется о его самочувствии и не прочь стать крестным.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что малыша из мусорки в Новосибирске назвали Иваном в честь спасителя.