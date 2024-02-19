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Будут ходить, но по-другому: как изменится расписание автобусов в Хабаровске 23−25 февраля

Расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в Хабаровске изменится 23 февраля.
Источник: РИА "Новости"

Приближается День защитника Отечества. Ежегодно праздник отмечают 23 февраля. Это красная дата в календаре, поэтому у хабаровчан в этот день будет дополнительный выходной. В связи с этим в пятницу изменится расписание автобусов, троллейбусов и трамваев.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ 23 ФЕВРАЛЯ В ХАБАРОВСКЕ

Об изменениях в графике работы общественного транспорта 23 февраля рассказали в мэрии города.

— 23 февраля автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить согласно расписанию воскресенья. 24 февраля транспорт будет работать по расписанию субботы, а 25-го — по графику воскресенья, — говорится в сообщении администрации Хабаровска.

Точную информацию о работе автобусов, троллейбусов и трамваев в Хабаровске можно посмотреть на портале «Транспорт27.рф». Узнать расписание общественного транспорта также можно у диспетчера по номеру 45−00−56 или в мобильном приложении Go2bus.