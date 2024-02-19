Будут ходить, но по-другому: как изменится расписание автобусов в Хабаровске 23−25 февраля

Приближается День защитника Отечества. Ежегодно праздник отмечают 23 февраля. Это красная дата в календаре, поэтому у хабаровчан в этот день будет дополнительный выходной. В связи с этим в пятницу изменится расписание автобусов, троллейбусов и трамваев.