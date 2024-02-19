Морозы переходят в наступление: после снегопада на Хабаровский край надвигается новая напасть

Смотря на прогноз на прошлой неделе, можно было подумать, что тепло окончательно победило. Столбики термометров показывают «плюс», снег тает, прогулка по улице и ожидание автобуса не вызывают желания вернуться домой под теплое одеяло. Пока синоптики предупреждали о кратковременном потеплении, многие отмахивались и успели сменить верхнюю одежду на более легкую. Что ж, достаем пуховики и шубы обратно — морозы возвращаются.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Начнем с хорошего: обрушившийся снегопад закончится также стремительно, как и начался. 19 февраля в Хабаровске и на западе края осадки прекратятся. Небольшой снег 20 числа сохранится на востоке.
Теперь к неприятному: начнет усиливаться ветер. 20 февраля порывы достигнут 15−20 метров в секунду. Такая обстановка сохранится и 21 числа. После ожидается западный ветер 7−12 метров в секунду.
Температуры воздуха резкой пойдут вниз. Ночью столбики термометров будут показывать −20−27, местами — упадут до −35 градусов. В горах Аяно-Майского района лютые −46 градусов. Днем не теплее −10−17 градусов, местами — около −36 градусов.
— После циклона в регион идет заток холодного арктического воздуха. Если 18 февраля температуры воздуха были выше нормы на 12 градусов, то практически всю эту неделю столбики термометров будут ниже на три-четыре градуса, — сообщила «КП» — Хабаровск’Галина Брыцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ
В краевой столице та же история: два дня ветра порывами 15−20 метров в секунду, с 21 февраля — около 7−12 метров в секунду. Ночные температуры рухнут до −21−22 градусов. Днем столбики термометров покажут −12−13 градусов.
По предварительным данным, существует вероятность очередного небольшого снегопада. Непогода может выпасть на праздничное 23 февраля. Но синоптики не исключают, что день будет облачным и пройдет без осадков.
Прогноз еще будет уточняться.