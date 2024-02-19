Морозы переходят в наступление: после снегопада на Хабаровский край надвигается новая напасть

Смотря на прогноз на прошлой неделе, можно было подумать, что тепло окончательно победило. Столбики термометров показывают «плюс», снег тает, прогулка по улице и ожидание автобуса не вызывают желания вернуться домой под теплое одеяло. Пока синоптики предупреждали о кратковременном потеплении, многие отмахивались и успели сменить верхнюю одежду на более легкую. Что ж, достаем пуховики и шубы обратно — морозы возвращаются.