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Морозы переходят в наступление: после снегопада на Хабаровский край надвигается новая напасть

Похолодание и ветер пообещали Хабаровскому краю 19—23 февраля.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 64% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Смотря на прогноз на прошлой неделе, можно было подумать, что тепло окончательно победило. Столбики термометров показывают «плюс», снег тает, прогулка по улице и ожидание автобуса не вызывают желания вернуться домой под теплое одеяло. Пока синоптики предупреждали о кратковременном потеплении, многие отмахивались и успели сменить верхнюю одежду на более легкую. Что ж, достаем пуховики и шубы обратно — морозы возвращаются.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 19—23 ФЕВРАЛЯ 2024

Начнем с хорошего: обрушившийся снегопад закончится также стремительно, как и начался. 19 февраля в Хабаровске и на западе края осадки прекратятся. Небольшой снег 20 числа сохранится на востоке.

Теперь к неприятному: начнет усиливаться ветер. 20 февраля порывы достигнут 15−20 метров в секунду. Такая обстановка сохранится и 21 числа. После ожидается западный ветер 7−12 метров в секунду.

Температуры воздуха резкой пойдут вниз. Ночью столбики термометров будут показывать −20−27, местами — упадут до −35 градусов. В горах Аяно-Майского района лютые −46 градусов. Днем не теплее −10−17 градусов, местами — около −36 градусов.

— После циклона в регион идет заток холодного арктического воздуха. Если 18 февраля температуры воздуха были выше нормы на 12 градусов, то практически всю эту неделю столбики термометров будут ниже на три-четыре градуса, — сообщила «КП» — Хабаровск’Галина Брыцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ 19—23 ФЕВРАЛЯ 2024

В краевой столице та же история: два дня ветра порывами 15−20 метров в секунду, с 21 февраля — около 7−12 метров в секунду. Ночные температуры рухнут до −21−22 градусов. Днем столбики термометров покажут −12−13 градусов.

По предварительным данным, существует вероятность очередного небольшого снегопада. Непогода может выпасть на праздничное 23 февраля. Но синоптики не исключают, что день будет облачным и пройдет без осадков.

Прогноз еще будет уточняться.