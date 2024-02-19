Опасные промоины на Амуре у Хабаровска появились из-за потепления

Как уточнили в краевом МЧС России за выход на лед в неположенном месте, то есть, где не оборудованы переправы, предполагается наложение штрафа в размере до 1 тыс рублей на пешехода, за выезд на лед до 10 тыс рублей. Однако штрафы спасатели выписывать не могут — это делают сотрудники муниципальной администрации, для чего проводятся регулярные совместные рейды.