Опасные промоины на Амуре у Хабаровска появились из-за потепления

В прибрежной полосе Амура у Хабаровска на льду стали появляться промоины, особенно это заметно вблизи мест, где расположены жилмассивы — в частности вдоль дамбы затона РЭБ флота. Сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю в выходные в этом районе провели несколько рейдов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Спасатели отмечают, что при сохранении температуры воздуха около нуля более трех дней подряд, прочность льда уменьшается на четверть. Процесс ускоряют стоки теплой воды, из-за чего меняется и структура льда: он наполняется водой, становится игольчатым и рыхлым.
Как уточнили в краевом МЧС России за выход на лед в неположенном месте, то есть, где не оборудованы переправы, предполагается наложение штрафа в размере до 1 тыс рублей на пешехода, за выезд на лед до 10 тыс рублей. Однако штрафы спасатели выписывать не могут — это делают сотрудники муниципальной администрации, для чего проводятся регулярные совместные рейды.
Напомним, что на протяжении двух дней спасатели главного управления МЧС России по Хабаровскому краю занимались поисками автомобиля с рыбаками, который провалился под лед недалеко от столицы региона. Машина и тело одного рыбака было обнаружено, второй пропал без вести. Одновременно с этими поисковыми работами рядом другие автолюбители спасали свою провалившуюся в воду машину.