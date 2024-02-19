Пловцы ШОР «Дельфин» выиграли межрегиональные соревнования

Во Владивостоке в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» завершились межрегиональные соревнования по плаванию «Золотая рыбка», в которых выступило 528 спортсменов 11−13 лет из 10 регионов Дальнего Востока и Сибири. Всего участвовало 37 команд. СШОР «Дельфин» была представлена внушительным составом, которые в итоге завоевали 30 наград и стали лидерами в медальном зачете, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу СШОР «Дельфин».
Итог выступления СШОР «Дельфин»: 15 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. На втором месте команда Магадана, на третьем — Владивостока.
Четыре из четырех возможных золотых медали завоевала Полина Кузьмичева в личном зачете и две в командной эстафете. Также в число мульти-медалистов в индивидуальных дисциплинах вошли воспитанники СШОР «Дельфин»: Виктория Евтеева, Вероника Мартынова, Ярослав Борисенко, Варвара Бондаренко, Василина Золотарева, Алика Давыденко и Дарья Глухоедова.
— Турнир получился очень представительным, огромное количество участников. Наши ребята настраивались на максимальный результат, так как они традиционно сильно выступают на этом турнире. И в этом году все получилось. Ребята болели друг за друга, поймали кураж и показали очень приличные результаты. Хочется похвалить Полину Кузьмичеву. Ей всего полсекунды не хватило до норматива мастера спорта, она выиграла все возможные дистанции и была признана лучшей спортсменкой турнира. Также стоит отметить тренера нашей школы Михаила Поторова, три его воспитанницы показали самые сильные результаты и завоевали больше всех медалей. У нас в составе команды много участников Всероссийских соревнований «Веселый Дельфин», «Юность России». Поэтому опыт у ребят есть, отсюда и такие сильные показатели. Все результаты, показанные на этих соревнованиях, пойдут во Всероссийский рейтинг и помогут пловцам быть выше в рейтинге на крупных турнирах в 50-метровых бассейнах, — рассказал вице-президент федерации плавания Хабаровского края, представитель команды СШОР «Дельфин» Сергей Остроушко.
Ближайший турнир по плаванию — второй этап Кубка федерации плавания Хабаровского края стартует в краевом центре уже 20 февраля.