Пловцы ШОР «Дельфин» выиграли межрегиональные соревнования

— Турнир получился очень представительным, огромное количество участников. Наши ребята настраивались на максимальный результат, так как они традиционно сильно выступают на этом турнире. И в этом году все получилось. Ребята болели друг за друга, поймали кураж и показали очень приличные результаты. Хочется похвалить Полину Кузьмичеву. Ей всего полсекунды не хватило до норматива мастера спорта, она выиграла все возможные дистанции и была признана лучшей спортсменкой турнира. Также стоит отметить тренера нашей школы Михаила Поторова, три его воспитанницы показали самые сильные результаты и завоевали больше всех медалей. У нас в составе команды много участников Всероссийских соревнований «Веселый Дельфин», «Юность России». Поэтому опыт у ребят есть, отсюда и такие сильные показатели. Все результаты, показанные на этих соревнованиях, пойдут во Всероссийский рейтинг и помогут пловцам быть выше в рейтинге на крупных турнирах в 50-метровых бассейнах, — рассказал вице-президент федерации плавания Хабаровского края, представитель команды СШОР «Дельфин» Сергей Остроушко.