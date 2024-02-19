Названы даты последних звонков в приморских школах

Так же стали известны даты выпускных в школах Приморья. Для выпускников 11 классов они пройдут через 10 дней после последнего испытания ЕГЭ. Таким образом, выпускные вечера в этом году в Приморье пройдут 28 и 29 июня. Конкретную дату определит каждая школа самостоятельно.