Названы даты последних звонков в приморских школах

Последние звонки для 11-классников в приморских школах пройдут 24 и 25 мая. Об этом сообщает Министерство образования Приморского края.
Накануне рекомендуемые даты последних звонков утвердило министерство просвещения России.
Для выпускников 9-х классов последний звонок пройдёт в индивидуальном порядке по усмотрению школ.
Так же стали известны даты выпускных в школах Приморья. Для выпускников 11 классов они пройдут через 10 дней после последнего испытания ЕГЭ. Таким образом, выпускные вечера в этом году в Приморье пройдут 28 и 29 июня. Конкретную дату определит каждая школа самостоятельно.