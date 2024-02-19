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Названы даты последних звонков в приморских школах

Сроки проведения последних звонков и выпускных назвало министерство образования региона.
Источник: Аргументы и факты

Последние звонки для 11-классников в приморских школах пройдут 24 и 25 мая. Об этом сообщает Министерство образования Приморского края.

Накануне рекомендуемые даты последних звонков утвердило министерство просвещения России.

Для выпускников 9-х классов последний звонок пройдёт в индивидуальном порядке по усмотрению школ.

Так же стали известны даты выпускных в школах Приморья. Для выпускников 11 классов они пройдут через 10 дней после последнего испытания ЕГЭ. Таким образом, выпускные вечера в этом году в Приморье пройдут 28 и 29 июня. Конкретную дату определит каждая школа самостоятельно.

образование