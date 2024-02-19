Военные музыканты Росгвардии в Хабкрае отмечают профессиональный праздник

19 февраля военные музыканты Росгвардии в Хабаровском крае отмечают профессиональный праздник, сообщает пресс-служба ВО ВНГ РФ.
Дата установлена приказом Росгвардии в 2017 году, однако отправной точкой в истории военных оркестров принято считать 19 февраля 1711 года. Именно в этот день указом Петра I в объявленных штатах пехотных полков предусматривалось введение оркестров.
В настоящее время в Восточном округе Росгврадии четыре действующих оркестра в разных городах: Хабаровске, Владивостоке и Северобайкальске. Руководит оркестром штаба округа капитан Павел Широков, а военно-оркестровой службой подполковник Владимир Мостовой.
«От имени командования поздравляю весь личный состав оркестров с 313 годовщиной со дня образования службы. Наши музыкальные труды поднимают боевой дух и сплачивают ряды Росгвардии. Желаю терпения, творческих успехов и побед во всех начинаниях», — поздравил личный состав начальник военно-оркестровой службы округа подполковник Владимир Мостовой.