Храм памяти погибших врачей построят в Челябинске

﻿﻿ «В разгар пандемии к нам на работу пришла медсестра. Всем было понятно, что сейчас не самое лучшее время для трудоустройства в больницу, но она твердо и решительно заявила: “Я обязана помогать спасать. Это мой долг!” Несмотря на все меры предосторожности, эта медсестра практически сразу заразилась. Она лежала у нас в реанимации, но мы не смогли ее спасти — молниеносное поражение легких…﻿﻿