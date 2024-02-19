Храм памяти погибших врачей построят в Челябинске

Инициатива строительства принадлежит руководству медучреждения, сообщили в Челябинской митрополии. Идея появилась после пандемии коронавируса, которая унесла жизни шестерых сотрудников больницы. Всего в Челябинской области от COVID-19 скончались более 50 медработников, а по России жертвами вируса стали около 2 тыс. врачей и медсестер. Главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербитский вспоминает тяжелые ковидные месяцы, когда больница была «красной зоной».
«В разгар пандемии к нам на работу пришла медсестра. Всем было понятно, что сейчас не самое лучшее время для трудоустройства в больницу, но она твердо и решительно заявила: “Я обязана помогать спасать. Это мой долг!” Несмотря на все меры предосторожности, эта медсестра практически сразу заразилась. Она лежала у нас в реанимации, но мы не смогли ее спасти — молниеносное поражение легких…
В настоящее время южноуральские медики принимают участие в СВО. И, к сожалению, уже есть погибшие при выполнении своего профессионального долга. Вот именно в память о таких медиках, которые спасают жизни других людей ценой собственных, мы и хотим построить храм«, — сказал Михаил Вербитский.
Идею строительства храма поддержали епархия и губернатор. Церковь решили назвать в честь врача царской семьи Романовых Евгения Боткина.
“Лейб-медик мог оставить святое семейство и спасти свою жизнь от расстрела, но врач принял решение оставаться с ними до последней минуты”, — напомнили в Челябинской митрополии.
Проект церкви уже готов, она будет вмещать до ста прихожан. Также определено место стройки — это березовая роща в 100 м от главного входа в поликлинику больницы. Церковь будет видно всем пациентам, а также горожанам, которые будут проезжать мимо больницы по проспекту Победы. В цоколе здания появится небольшой музей памяти, где установят мемориальные доски с именами медиков, умерших от коронавируса.
«Молитвой в храме также будут вспоминать и медицинских работников, которые сейчас под обстрелами врага сражаются за жизни российских солдат, участвующих в специальной военной операции», — отметили в митрополии.
Настоятелем нового храма станет протоиерей Борис Кривоногов, который сейчас является настоятелем храма Александра Невского на Алом поле. Сбор денег на стройку начнется в ближайшее время. К работам планируют приступить летом 2024 года. Борис Кривоногов выразил надежду, что объект не станет долгостроем.