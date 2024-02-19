В Новосибирской области обнаружили нелегальную ледовую переправу

Нелегальная ледовая переправа была выявлена в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в регионального правительстве сообщил начальник областного управления МЧС Виктор Орлов.
«Остаётся неперекрытой несанкционированная ледовая переправа на реке Иня между Мошковским и Тогучинским районами, прошу глав органов местного самоуправления принять срочные меры», — заявил Орлов.
Глава спасательного ведомства напомнил, что в регионе действуют лишь две официальные ледовые переправы через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе. На них установлены знаки, а безопасность движения обеспечивают сотрудники МЧС.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 10 мостов планируют отремонтировать в Новосибирской области в 2024 году.