Учёные из Новосибирска создали установку для экоочистки питьевой воды без химии

Установку очистки питьевой воды из скважин без реагентов создали ученые в Новосибирске. Сообщение об этом со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, было опубликовано изданием «ТАСС».
Специалисты вуза разработали устройство для полной экологической очистки воды из скважины без использования химических реагентов.
Эта инновационная разработка позволит значительно снизить стоимость очищенной воды до 2,5 раз и имеет потенциал производить до 50 кубометров в день.
Технология очистки основана на многократном физическом воздействии на воду, что приводит к превращению растворенных в воде примесей в нерастворимое состояние. Это позволяет соли осаждаться и легко отделяться при последующем фильтровании.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске учёные выявили гены, отвечающие за стрессоустойчивость у детей 90-х.