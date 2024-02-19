Метель и сильный ветер стоит ждать в Хабаровском крае 20 февраля

Хабаровский край в понедельник, 19 февраля, накрыл циклон. Населенные пункты накрыло снегом, на дорогах образовались гололед и сугробы. При этом 20 февраля опасных метеоявлений синоптики не прогнозируют.
В Хабаровске существенных осадков не будет, но значительно похолодает. Ночью ожидается 22−24 градуса мороза, днем — 16−18 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный от семи до 12 метров в секунду. Иногда он усилится до 15−20 метров в секунду.
На юге — без существенных осадков. Ночью −19…-24 градуса, днем — от −13 до −18 градусов. Ветер юго-западный от пяти до 10 метров в секунду, иногда порывы достигнут 15−20 метров в секунду.
На севере осадков не прогнозируется. ночью 25−33 градуса мороза, в горах — до −40. Днем потеплеет до 17−25 градусов со знаком «минус», в горах — до −32. Ветер северный и северо-западный от пяти до 14 метров в секунду. По побережью порывы до 15−20 метров в секунду.