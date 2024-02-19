Метель и сильный ветер стоит ждать в Хабаровском крае 20 февраля

На севере осадков не прогнозируется. ночью 25−33 градуса мороза, в горах — до −40. Днем потеплеет до 17−25 градусов со знаком «минус», в горах — до −32. Ветер северный и северо-западный от пяти до 14 метров в секунду. По побережью порывы до 15−20 метров в секунду.