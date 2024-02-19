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Дом на Пархоменко в Новосибирске покрылся льдом из-за порыва трубы

Дом № 80 на улице Пархоменко в Новосибирске покрылся льдом после того, как в регионе установились морозы.
Источник: Соцсети

В таком состоянии он находится уже три месяца, однако УК, по словам местных жителей, не предпринимает никаких мер. Сообщение об этом опубликовал телеграмм-канал Мash Siberia.

Лед на козырьке дома образовался из-за того, что из подъезда все время валит пар. Местные жители подозревают, что это произошло из-за порыва трубы.

Между тем от коммунальщики сообщили, что «передали информацию». Последний раз, по их данным, жильцы этого дома сообщали о течи стояка 10 января. И авария была устранена.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске новая коммунальная авария оставила без тепла несколько домов.

ЖКХ