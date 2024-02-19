Владивостокский «Адмирал» разгромил «Трактор» в последнем домашнем матче сезона

Пролетевший мимо плей-офф ХК «Адмирал» прервал начавшуюся было серию поражений. После двух игр со счетом 2:3 в пользу противника «моряки» с разгромным «6:1» на табло обыграли своего недавнего соперника — ХК «Трактор» из Челябинска. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сразу после начала матча хозяева задали направление, в котором развивалась игра. Счет на 63 секунде открыл Александр Шевченко, реализовав бросок Дмитрия Бучельникова. Челябинцы попытались ответить, но увязли в средней зоне. Через пять минут толчеи судьи удалили за нарушение Никиту Аноховского, и гости попытались прорваться вперед, что не принесло видимого результата. Ситуация повторилась спустя пару минут, однако «моряки» вновь встретили противника глухой обороной. Отрезок окончился в предвкушении серьезной драки.
Второй период снова начался с гола от хозяев льда. В этот раз отработал Антон Берлев. Игроки «Трактора» попытались перехватить инициативу, но «моряки» уже разработали свой план на игру. Сначала Дмитрий Завгородний отметил экватор матча удачным броском, а вслед за ним с интервалом меньше чем в две минуты Антон Берлев оформил еще два гола. Игра стала больше походить на избиение.
Третью двадцатиминутку с гола на счет «Адмирала» начал Кирил Петьков. Сухой счет 6:0 разбавили только за пять минут до конца единственной шайбой легионера «трактористов» Чарльза Робинсона, который не позволил своей команде уйти с совсем уж унизительным счетом.
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев на послематчевой пресс-конференции искренне порадовался за свою команду: «Все залетало, все заходило, поэтому и счет такой крупный получился». Также он выразил свою благодарность болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона.