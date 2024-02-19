Владивостокский «Адмирал» разгромил «Трактор» в последнем домашнем матче сезона

Второй период снова начался с гола от хозяев льда. В этот раз отработал Антон Берлев. Игроки «Трактора» попытались перехватить инициативу, но «моряки» уже разработали свой план на игру. Сначала Дмитрий Завгородний отметил экватор матча удачным броском, а вслед за ним с интервалом меньше чем в две минуты Антон Берлев оформил еще два гола. Игра стала больше походить на избиение.