Когда в Приморье закончатся морозы и ветра: прогноз синоптиков

По данным сервиса Gismeteo, штормовой ветер с порывами 20−23 м/с продержится во Владивостоке до вторника включительно. До начала марта ветер в городе будет все еще довольно сильным, от 8 до 16 м/с, но уже не штормовых значений.
А вот потепления в ближайшее время ждать не стоит. Хоть и обещают всего 2−5 градусов ниже ноля уже на ближайших выходных, тепла не будет: из-за ветра будет ощущаться так, как будто на улице −12 градусов.
Настоящее тепло должно прийти 1 марта. Будет солнечно, а воздух прогреется до ноля градусов. Ветер около пяти метров в секунду.
Ранее сообщалось о том, что на Владивосток, как и обещали синоптики, обрушилась непогода. Утром шел дождь, а в обед сильно похолодало и началась метель. Непогода прекратится не раньше утра вторника.