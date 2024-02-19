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Когда в Приморье закончатся морозы и ветра: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля, ФедералПресс. После продолжительного потепления в Приморье в одночасье похолодало. На сколько задержатся морозы и штормовой ветер, сообщили синоптики.
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 64% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

По данным сервиса Gismeteo, штормовой ветер с порывами 20−23 м/с продержится во Владивостоке до вторника включительно. До начала марта ветер в городе будет все еще довольно сильным, от 8 до 16 м/с, но уже не штормовых значений.

А вот потепления в ближайшее время ждать не стоит. Хоть и обещают всего 2−5 градусов ниже ноля уже на ближайших выходных, тепла не будет: из-за ветра будет ощущаться так, как будто на улице −12 градусов.

Настоящее тепло должно прийти 1 марта. Будет солнечно, а воздух прогреется до ноля градусов. Ветер около пяти метров в секунду.

Ранее сообщалось о том, что на Владивосток, как и обещали синоптики, обрушилась непогода. Утром шел дождь, а в обед сильно похолодало и началась метель. Непогода прекратится не раньше утра вторника.