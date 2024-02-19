Свыше 1,9 млрд рублей направят на реставрацию цирка в Ростове

Подрядчику необходимо выполнить реставрацию и доработать проектную документацию объекта культурного наследия регионального значения «Здание государственного цирка» на проспекте Буденновский. Цель работ — сохранение и приспособление цирка к современному использованию.
На реализацию проекта заказчик готов выделить более 1,9 млрд рублей. Заявки принимаются до 29 февраля.
Ростовский государственный цирк открылся в 1957 году. Здание считалось наиболее технически оснащенным помещением в городе. Именно здесь в 1958 году прошла торжественная церемония награждения Ростовской области орденом Ленина. Высшую советскую награду вручил тогдашний руководитель СССР Никита Хрущев.
В 2016 году в Ростовском цирке состоялись последние гастроли всемирно известного циркового артиста Олега Попова.