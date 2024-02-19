«Холод до пятницы»: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде в городе на неделю

Погода в Петербурге меняется очень быстро. Еще в субботу, 17 февраля, шли дожди, а сейчас за окном снова стоит зимний холод. Утром 19 февраля столбик термометра опускался до минус 11 градусов. Однако днем температура еще поднимется, но не переступит отметку в ноль. В целом же на рабочей неделе погода почти ничем не будет отличаться от понедельника. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
— Эта рабочая неделя будет еще зимней, но с большим суточным ходом в дневные часы, так что днем до минус одного-трех градусов температура будет повышаться. Во второй половине недели небольшие осадки придут в наш регион, но они все еще будут несущественные, — написал синоптик в своем Telegram-канале.
А вот с пятницы, 23 февраля, в город вновь вернется оттепель. Сколько она продлится, пока не ясно, но Колесов отмечает, что период этот будет продолжительным. При этом плюсовая температура будет сохраняться даже ночью.
— Большого тепла пока не видно, но до двух-четырех градусов выше нуля воздух днем в городе будет прогреваться, — добавил синоптик.
Вместе с оттепелью изменятся и осадки. Временами они будут в виде мокрого снега, но чаще будут идти дожди.