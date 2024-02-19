«Холод до пятницы»: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде в городе на неделю

Погода в Петербурге меняется очень быстро. Еще в субботу, 17 февраля, шли дожди, а сейчас за окном снова стоит зимний холод. Утром 19 февраля столбик термометра опускался до минус 11 градусов. Однако днем температура еще поднимется, но не переступит отметку в ноль. В целом же на рабочей неделе погода почти ничем не будет отличаться от понедельника. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.