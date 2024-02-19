Морозы не сдаются: погода в Самаре на неделю с 19 по 25 февраля 2024

На предстоящей неделе атмосферный фронт принесет в Самарскую область потепление и снег. Однако морозы пока не собираются сдаваться. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на неделе с 19 по 25 февраля 2024 года.
Приволжское УГМС сообщает, что неделя начнется с метели и снега. Днем в понедельник, 19 февраля 2024 года, облачно, температура воздуха составит −4…-9 градусов. Во вторник, 20 февраля, местами небольшой снег, −5…-10 градусов. В первые два дня недели ветрено: 7−12 м/с, местами с порывами до 20 м/с.
В среду, 21 февраля, осадки в Самарской области не ожидаются. Температура воздуха будет держаться в пределах −7…-12 градусов. По ночам все еще морозно: −8…-19 градусов. Прогноза на вторую половину недели пока нет.
По данным сервиса Gismeteo.ru, первые три дня недели будут облачными, с комфортной дневной температурой — около −6…-9 градусов. Но картину испортят обильные осадки. А далее немного похолодает.
С четверга по субботу в дневные часы в Самаре будет солнечно и ясно, температура воздуха в среднем составит −11 градусов. С воскресенья снова начнется потепление. По ночам город все еще будет во власти стужи: −10…-19 градусов.