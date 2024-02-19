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На этой неделе сохранится холодная погода — Узгидромет

Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев на этой рабочей неделе.
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 64% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, холодные воздушные массы, которые зашли на территорию Узбекистана в конце прошлой недели, сохранят свое влияние.

В течение этой недели преобладающая ночная температура воздуха будет в пределах −3…-8, по северу — −7…-12, местами — до −16, днем 19—20 февраля — −3…+2, 21—23 февраля — 0…+5 градусов.

В понедельник днем по большинству областей местами пройдут осадки преимущественно в виде снега, лишь по Республике Каракалпакстан и Хорезмской области осадков не ожидается.

Во вторник, 20 февраля, небольшой снег возможен по областям Ферганской долины, а также ночью и утром по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям.

21—23 февраля преобладание погоды без осадков. Местами по республике туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. .На дорогах гололедица. В горных районах временами снег. Лавиноопасно.

В столице в понедельник днем, а также ночью и утром 20 февраля временами снег, 21—23 февраля без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. В ночные и утренние часы возможен туман.

Температура ночью составит −3…-8, днем 19—20 февраля — −2…+3, 21—23 февраля — 0…+5 градусов.