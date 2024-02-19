На этой неделе сохранится холодная погода — Узгидромет

По данным Узгидромета, холодные воздушные массы, которые зашли на территорию Узбекистана в конце прошлой недели, сохранят свое влияние.
В течение этой недели преобладающая ночная температура воздуха будет в пределах −3…-8, по северу — −7…-12, местами — до −16, днем
В понедельник днем по большинству областей местами пройдут осадки преимущественно в виде снега, лишь по Республике Каракалпакстан и Хорезмской области осадков не ожидается.
Во вторник, 20 февраля, небольшой снег возможен по областям Ферганской долины, а также ночью и утром по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям.
В столице в понедельник днем, а также ночью и утром 20 февраля временами снег,
Температура ночью составит −3…-8, днем