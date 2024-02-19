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От врачей до токарей: в каких специалистах Иркутская область остро нуждается

Врачи стали самой дефицитной профессией в Иркутской области.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области назвали самых дефицитных специалистов в феврале. Так, тяжелее всего ситуация с врачами (0,7 резюме на вакансию при норме в 4) и токарями (0,8).

Есть острая необходимость также в дворниках, поварах и… коллекторах! Желающих поработать в этих сферах оказалось тоже совсем немного (по 1,4 резюме). Чуть лучше, но все-таки тоже довольно плачевная ситуация с агентами по недвижимости и операторами станков с ЧПУ (1,6), а также с электромонтажниками, автослесарями и автомеханиками (1,8).

Меньше трех претендентов на вакансию также среди администраторов магазина, фармацевтов-провизоров, прорабов и кассиров.

— Поскольку недостаток человеческих ресурсов сохранит свою актуальность в ближайшие годы, надо принять как факт, что дефицит кадров становится «новой нормальностью». Именно поэтому умение эффективно привлекать и удерживать сотрудников из разных категорий — один из главных скиллов для управленца и эйчара, — комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Напомним, по итогам января средний индекс конкуренции за работу в Иркутской области составил 3,4 резюме на вакансию, и это говорит о дефиците рабочих рук в регионе.

занятость