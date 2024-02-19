От врачей до токарей: в каких специалистах Иркутская область остро нуждается

Есть острая необходимость также в дворниках, поварах и… коллекторах! Желающих поработать в этих сферах оказалось тоже совсем немного (по 1,4 резюме). Чуть лучше, но все-таки тоже довольно плачевная ситуация с агентами по недвижимости и операторами станков с ЧПУ (1,6), а также с электромонтажниками, автослесарями и автомеханиками (1,8).