В Новосибирской области при пожарах сотрудники МЧС за неделю спасли 14 человек

Ночью 18 февраля в трехэтажном многоквартирном бревенчатом доме на улице Костычева в Ленинском районе произошел пожар. Из дома смогли самостоятельно эвакуироваться восемь человек. 5 взрослых и 2 детей спасли пожарные. В результате пожара, который устраняли более двух часов, трое человек госпитализированы в медицинские учреждения, еще 2 находятся на амбулаторном лечении. Для ликвидации пожара привлекались 36 человек и 11 единиц техники.