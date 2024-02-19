Город-спутник возле Владивостока станет частью столицы Приморья

На последнем совещании, проведенном во Владивостоке под руководством вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта города-спутника Владивостока. Ожидается, что строительство начнется в 2024 году, при этом потенциальные инвесторы выразили готовность вложить существенные средства в проект. На развитие инфраструктуры нового города в рамках государственной программы развития Дальнего Востока выделено 30 миллиардов рублей.