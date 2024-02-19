Город-спутник возле Владивостока станет частью столицы Приморья

Новый город-спутник, который строится недалеко от столицы Приморья, будет интегрирован в состав Владивостока как внутригородской район, сообщили ИА PrimaMedia в Минвостокразвития.
Это решение принято после поручения председателя правительства России Михаила Мишустина и с согласования с региональным правительством Приморского края.
На последнем совещании, проведенном во Владивостоке под руководством вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта города-спутника Владивостока. Ожидается, что строительство начнется в 2024 году, при этом потенциальные инвесторы выразили готовность вложить существенные средства в проект. На развитие инфраструктуры нового города в рамках государственной программы развития Дальнего Востока выделено 30 миллиардов рублей.
Напомним, созданием города-спутника Владивостока займется проектный офис. О его создании по итогам совещания по строительству нового города близ столицы Дальнего Востока объявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Единый орган необходим, чтобы синхронизировать все процессы. В него войдут представители минвостокразвития, корпорации развития Дальнего Востока, правительства Приморья и мэрии Владивостока, а также сами застройщики.