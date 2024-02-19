Во Владивостоке демонтируют стеклянную пристройку на улице Алеутской

Полукруглое двухэтажное сооружение с остеклением было возведено в 2006 году. Построили его, что называется стихийно, но какое-то время пристройка служила предпринимателям, занимавшимся мобильной связью. Затем выяснилось, что объект имеет неустранимые нарушения требований пожарной безопасности, и его попросту закрыли на замок.