Во Владивостоке демонтируют стеклянную пристройку на улице Алеутской

Администрация Владивостока намерена разобрать стеклянную пристройку к зданию по адресу Алеутская, 28. Ранее, когда в ней располагалась компания «Евросеть», пристройку окрестили «Дворцом связи».
Полукруглое двухэтажное сооружение с остеклением было возведено в 2006 году. Построили его, что называется стихийно, но какое-то время пристройка служила предпринимателям, занимавшимся мобильной связью. Затем выяснилось, что объект имеет неустранимые нарушения требований пожарной безопасности, и его попросту закрыли на замок.
Теперь же мэрия пришла к выводу что ситуацию с пристройкой требует неотложных мер. Городское управление дорог и муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» получили указание демонтировать строение. Как уточняет пресс-служба администрации города, пристройку ликвидируют уже на этой неделе.