В Молдове новый случай страшного заболевания: Мужчина подхватил «сюрприз» в заграничной командировке

Вирус кори продолжает представлять опасность для населения Республики Молдова, поражая непривитых людей. С начала текущего года это четвертый случай заболевания корью в стране. В 2023 году было зарегистрировано три случая кори, а в 2021 и 2022 годах не было зарегистрировано ни одного случая.