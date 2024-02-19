В Молдове новый случай страшного заболевания: Мужчина подхватил «сюрприз» в заграничной командировке

Новый случай кори зарегистрирован в Республике Молдова у 47-летнего мужчины из Кишинева, который недавно вернулся из зарубежной поездки.
Как сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья, заболевший госпитализирован и получает лечение. С начала этого года это четвертый случай кори, подтвержденный лабораторной диагностикой. Два из них ввозные.
Специалисты в области иммунизации призывают население осознавать опасность распространения кори и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинации.
Вирус кори продолжает представлять опасность для населения Республики Молдова, поражая непривитых людей. С начала текущего года это четвертый случай заболевания корью в стране. В 2023 году было зарегистрировано три случая кори, а в 2021 и 2022 годах не было зарегистрировано ни одного случая.