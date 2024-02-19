Соседи делают ставку на метро и городские электрички: какой общественный транспорт нужен Самаре

Трамваи в Приволжье появились 127 лет назад. Первый пустили в Нижнем Новгороде, даже раньше, чем в Москве. Первый маршрут прошел между вокзалом и Окским мостом в мае 1896 года. Через три года трамвай заменил конку и в Казани. А вот Самаре пришлось подождать чуть дольше. «Акционерное общество», владевшее конкой, имело вес в городских властях и всячески вставляло палки в колеса сторонникам запуска трамвая. Да и постараться надо было: чтобы вести речь о транспорте на электрической тяге, нужно было запустить ГРЭС. Когда процесс был запущен, разразилась Первая мировая война. Повезло хотя бы в том, что этот проект решили строить не на деньги иностранных концессионеров. Это был вообще первый трамвай в России, построенный на муниципальные средства, вагоны тоже заказали отечественные — из Коломны. Так что уже в 1914 году состоялся пробный пуск первого вагона, в 1915-м — официальный. Кстати, в годы Великой Отечественной трамвай очень пригодился — на нем возили раненых с вокзала в госпиталь.