Соседи делают ставку на метро и городские электрички: какой общественный транспорт нужен Самаре

Недавно в соседней Оренбургской области стартовала транспортная реформа с заменой маршрутов — мы уже рассказывали, как она прошла в других городах Приволжья, в том числе городе — миллионнике Нижнем Новгороде. В Самаре пока о разработке транспортной схемы только говорили, даже показывали пример, какой она может быть. Но дальше разговоров дело не пошло. Менять же в этой сфере что-то надо: в период снегопадов зимой количество жалоб от жителей сильно выросло. Хуже стали ходить не только автобусы, но и трамваи. Сайт samara.kp.ru провел исследование, чтобы выяснить, какие виды электрического транспорта традиционно развивали в приволжских городах и какие нужны Самаре сейчас.
Конка, подвинься, трамвай идет
Трамваи в Приволжье появились 127 лет назад. Первый пустили в Нижнем Новгороде, даже раньше, чем в Москве. Первый маршрут прошел между вокзалом и Окским мостом в мае 1896 года. Через три года трамвай заменил конку и в Казани. А вот Самаре пришлось подождать чуть дольше. «Акционерное общество», владевшее конкой, имело вес в городских властях и всячески вставляло палки в колеса сторонникам запуска трамвая. Да и постараться надо было: чтобы вести речь о транспорте на электрической тяге, нужно было запустить ГРЭС. Когда процесс был запущен, разразилась Первая мировая война. Повезло хотя бы в том, что этот проект решили строить не на деньги иностранных концессионеров. Это был вообще первый трамвай в России, построенный на муниципальные средства, вагоны тоже заказали отечественные — из Коломны. Так что уже в 1914 году состоялся пробный пуск первого вагона, в 1915-м — официальный. Кстати, в годы Великой Отечественной трамвай очень пригодился — на нем возили раненых с вокзала в госпиталь.
Еще позже, чем в Самаре, появился трамвай в Перми — в 1929 году, его запустили 7 ноября — в 12-ю годовщину Революции. А в Уфу трамвай приехал только в 1937-м, хотя и обсуждать его начали гораздо раньше. И лишь в 1934 году было издано специальное постановление, предусматривающее сооружение водопровода, канализации и трамвая в городе.
А вот троллейбусы в регионах ПФО появились уже в годы Великой Отечественной войны. И тут пионером была Самара. В запасную столицу перевели множество заводов оборонки, а еще из Москвы привезли троллейбусы и вагоны метро. Последние оставалось только пристроить на хранение, а вот «рогатых» решили пустить в дело — первая линия была протянута от вокзала до площади Революции. Даже в Нижнем троллейбус появился гораздо позже — в 1947 году, через год ветка открылась в Казани, а вот в Перми и Уфе этот вид транспорта стал доступен только в 1960-годы.
А что сегодня?
В Самаре трамваи остаются одним из самых популярных видов транспорта. Город сильно вытянут вдоль Волги — и вдоль трех основных магистралей. Так что добраться без пробок с одного на другой конец непросто, помогают выделенные рельсы. Вот только дает о себе знать износ состава: в парке много старых вагонов, а закупать большое количество новых для обслуживания всех маршрутов дорого. Немного помог ЧМ, к которому приобрели низкопольные усть-катавские трамваи. А вот последнее обновление из Беларуси оказалось не очень удачным: вагоны ломаются, а один даже сгорел. «Спасти» Самару пытались концессионеры, которые предлагали городу закупить сразу 45 трехсекционных современных низкопольных «Витязей». Но этот проект пока поставлен на паузу из-за его дороговизны.
В Казани трамваи практически исчезли из центра города, зато появился такой «аттракцион», как «Большое казанское трамвайное кольцо» длиной 33 км. Специально для Нижнего Новгорода завод БКМ в Минске выпускает трамваи «МиНиН». Сейчас в Нижнем реализуется проект концессии, в рамках которого подвижной состав будет обновляться.
В Перми трамвай остается убыточным, линии есть только в центре города. Но на ближайшие два года запланировано обновление состава и линий — благо, машин здесь надо меньше, чем в Самаре. А еще в городе реализована система бесплатных пересадок в течение 40 минут между маршрутами.
Троллейбусы же уходят в прошлое почти во всех городах. В Самаре, например, ветку убрали с набережной, теперь там ходят только «газельки» и один маршрут с низкопольным автобусом. Зато на самом протяженном маршруте, который соединяет центр и заводские окраины, работают новые машины «Адмирал». В Казани троллейбусы продолжают ездить, их обновили в 2023 году, прибыли 25 машин, в которых даже есть USB-зарядки. А вот в Нижнем Новгороде троллейбусные пути уже хотели разбирать: на защиту встали жители, в 2023 году вопросом занялся СК. В Перми же троллейбусы исчезли вовсе.
Спустились под землю
Первое метро в ПФО появилось в Нижнем Новгороде в 1985 году. Строили линию 12 лет, проектирование началось в 1973. Сейчас метрополитен состоит из двух линий — Автозаводская и Сормовско-Мещерская, на них расположены 16 станций. Причем метро здесь удачно встроено в систему городского транспорта: на Московской можно пересесть на городскую электричку и центральный диаметр до города Бор. К концу 2025 года в столице региона построят еще 4 станции метро: Автозаводскую ветку в нагорной части города продолжат станции «Площадь Свободы» и «Сенная», а годом позже на Сормовско-Мещерской линии откроются «Варя» и «Сормовская».
Вторым городом, где появилось метро, стала Самара. Правда, столичные проектировщики уверяли, что городу нужен скоростной трамвай, а не подземка. Убедить Брежнева, что необходимо именно метро, удалось страшной картинкой, как безымянские рабочие едут на заводы в трамваях по 10 человек на квадратный метр. Запуск состоялся в 1987 году, тогда было построено четыре станции. Еще три появились к 1993 году. На строительство следующих трех понадобилось 12 лет. Всего в Самаре 10 станций — метро является самым коротким в России. Сейчас в центре города строят станцию метро «Театральная», она приблизит к культурной жизни обитателей спальных районов. Но планов было гораздо больше: так, вторая ветка должна была связать Хлебную площадь, железнодорожный и автобусный вокзалы. А еще метро просили довести до новых районов на самарских окраинах — это позволило бы застраивать их гораздо более востребованным и качественным жильем. Но пока что именно в Самаре с новыми станциями метро дело не задается.
В Казани метро появилось позже всех, в 2005 году. Строили его восемь лет — кстати, решение о его постройке принял Борис Ельцин. На единственной ветке — 11 станций. Метрополитен столицы Татарстана называют самым безопасным. Сейчас в городе строят еще одну ветку, на ней будет четыре станции — они сделают более доступными районы на окраине города. Всего на возведение первых четырех станций новой линии потребуется 42 миллиарда.
В Перми же метро нет, власти выбрали другую систему развития транспорта: здесь есть Пермское центральное кольцо с городскими «Ласточками». Об этом в Самаре пока тоже только мечтают: планы по созданию городских электричек есть, но они тоже упираются в деньги.
КОНКРЕТНО.
В недавнем рейтинге, составленном компанией SIMETRA, Самара заняла по развитию общественного транспорта 8-е место в России (за вычетом Москвы и Санкт-Петербурга), не слишком отставая от соседей по федеральному округу Нижнего Новгорода и Казани (4-е и 5-е места). На первых трех строчках в этом рейтинге Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург.