В Красноярске глава города обратился к жителям из-за морозов

Он обратил внимание на то, что для коммунальных служб — это очередное испытание. Логинов дал поучения городским службам взять на контроль функционирование систем жизнеобеспечения, особенно теплосетей, объектов электроснабжения. Также он заявил, что пристальное внимание надо уделить социальным объектам. К примеру, школам и детским садам. Также исправно должен функционировать общественный транспорт.