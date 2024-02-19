17-летний парень, перевернувшийся на машине в Черемховском районе, умер в больнице

Машина неслась по трассе, когда неопытный и не имеющий права садиться за руль парень не справился с управлением и машина вылетела с дороги. Наскочив на металлическое дорожное ограждение, автомобиль перевернулся в кювет. Пострадали и водитель, и его 19-летний пассажир. Спасти жизнь виновника ДТП врачам не удалось.