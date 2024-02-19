17-летний парень, перевернувшийся на машине в Черемховском районе, умер в больнице

Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, авария произошла в воскресенье, 18 февраля, около 4 утра на 1774 километре автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Михайловка:
«Полицейскими предварительно установлено, что юноша взял ключи от автомобиля, находившиеся в свободном доступе и вместе с другом поехал кататься».
Машина неслась по трассе, когда неопытный и не имеющий права садиться за руль парень не справился с управлением и машина вылетела с дороги. Наскочив на металлическое дорожное ограждение, автомобиль перевернулся в кювет. Пострадали и водитель, и его 19-летний пассажир. Спасти жизнь виновника ДТП врачам не удалось.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей «контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль, а также исключить возможность их доступа к ключам от транспорта, во избежание печальных последствий».