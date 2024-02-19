Иркутяне обсудили нормально ли пригласить друг друга на горячие позы

Нормально ли ходить с гель-лаком 3 недели? Нормально ли не хотеть взять ипотеку? Нормально ли не сделать в отпуске ни одного селфи? Нормально ли не хотеть работать, но хотеть получать зарплату? На ТНТ сегодня, 19 февраля, в 18.00 стартует шоу «Это нормально?» (16+) с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ТНТ в Иркутске.
Участникам проекта предстоит угадывать, что жители нашей страны считают нормальным, а что нет, отвечая на остросоциальные вопросы. А тем временем в Иркутске вместе с ТНТ на подобный социальный эксперимент решился известный радиоведущий и блогер Иван Вильчинский. На днях он задавал горожанам вопросы на разные темы, среди которых были: нормально ли сидеть на лавочке в сквере в 30-градусный мороз, не похудеть к лету и не дарить мужчинам носки на 23 февраля.
«Нормально даже 20 минут!» — призналась одна из опрашиваемых жительниц нашего города. А на вопрос, нормально ли пригласить девушку на горячие позы блогер получил ответ: «Если они со свининой, то да».
Шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым будет выходить на ТНТ с понедельника по четверг в 18.00. Оно представляет уникальный формат, которого ещё не было на российском ТВ. Ведущие вместе с приглашёнными гостями, экспертами в студии и зрителями будут выяснять, где находятся границы морали у современных россиян. Среди гостей студии — популярные блогеры, актеры, музыканты, спортсмены и другие медийный люди. Известно, что в проекте примут участие Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Маша Малиновская, Мария Погребняк, Женя Ершов и многие другие.
Шоу «Это нормально?» — с понедельника по четверг в 18.00 на ТНТ!