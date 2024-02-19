Иркутяне обсудили нормально ли пригласить друг друга на горячие позы

Шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым будет выходить на ТНТ с понедельника по четверг в 18.00. Оно представляет уникальный формат, которого ещё не было на российском ТВ. Ведущие вместе с приглашёнными гостями, экспертами в студии и зрителями будут выяснять, где находятся границы морали у современных россиян. Среди гостей студии — популярные блогеры, актеры, музыканты, спортсмены и другие медийный люди. Известно, что в проекте примут участие Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Маша Малиновская, Мария Погребняк, Женя Ершов и многие другие.