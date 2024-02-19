Странное искусственное облако привлекло внимание петербуржцев

Ясная погода утром 19 февраля позволила петербуржцам полюбоваться необычным узором в небе. Кто-то любовался, кто-то беспокоился.
«Что это могло быть?» — интересовалась читательница «Фонтанки» Ксения. «Траектория полета самолета очень необычная», — отметил читатель Андрей.
Самолёт в небе оставляет конденсационный след. Это тоже облако, причём перистое, но искусственного происхождения. Оно возникает, когда конденсируется водяной пар, вылетающий из двигателей воздушного судна.
Ясную погоду второй день подряд подарил Петербургу антициклон. Уже завтра станет более облачно.