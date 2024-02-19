Эколог: река Бык является самой грязной из притоков Днестра

«Вода похожа на настоящую, пока река идёт до Кишинёва. Пить её ни в коем случае нельзя, так как это не горный источник. В ней можно искупаться без последствий для здоровья. Но река, которая идёт после черты Кишинёва — ее невозможно назвать даже водой. Это смесь из разных химикатов, автомобильной жидкости, отходов от заводов и разнообразного мусора, который постоянно туда выбрасывают», — говорит Сандуляк.