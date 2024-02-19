Эколог: река Бык является самой грязной из притоков Днестра

Из-за разного мусора и химикатов жидкость в столичной реке Бык сложно назвать водой. Молдова показала бы хороший пример другим странам, если бы смогла очистить эту водную артерию, заявил в комментарии для Sputnik Молдова эколог Владислав Сандуляк.
«Вода похожа на настоящую, пока река идёт до Кишинёва. Пить её ни в коем случае нельзя, так как это не горный источник. В ней можно искупаться без последствий для здоровья. Но река, которая идёт после черты Кишинёва — ее невозможно назвать даже водой. Это смесь из разных химикатов, автомобильной жидкости, отходов от заводов и разнообразного мусора, который постоянно туда выбрасывают», — говорит Сандуляк.
По словам эколога, если Молдова сможет полностью очистить реку, посадит деревья, запретит выброс мусора и химии, то это позитивно скажется на экологии и станет хорошим примером для других стран. Но эти меры не решат всех проблем. Сандуляк подчеркнул, что на экологию Молдовы влияют соседние страны, с которыми надо договариваться.
«Проблема загрязнения рек может решаться только вместе с Украиной и Румынией. Молдова не может сама всё убрать. Даже если мы у себя сделаем все идеально, от соседей будет приходить мусор. Это никак не решит проблему Днестра и Прута. Если соседи захотят построить какие-то плотины, то мы не сможем улучшить состояние рек», — отметил эколог.
Многие годы молдавские экологи предупреждают, что Днестровский гидроэнергетический комплекс Украины оказывает разрушительное воздействие на поток, качество воды и биологическое разнообразие реки Днестр.