Когда чай лишает сил: приметы на Могущницу 20 февраля

20 февраля в народном календаре — День Луки или Могущница. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
В этот день не рекомендуется проводить шумные мероприятия и делать покупки, так как существует риск приобрести некачественные товары. Женщинам лучше воздержаться от ношения зелёной одежды и оставаться дома — это поможет не попасть в неприятную ситуацию. Не следует пить чай, чтобы не лишиться сил. Нельзя на Могущницу поднимать потерянный кем-то крестик.
Приметы, связанные с погодой: Звук грозы — к скудному сенокосу. Куры садятся на гнездо рано — к похолоданию. Синие облака указывают на потепление. Красный закат предвещает сильный и холодный ветер.