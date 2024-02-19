Когда чай лишает сил: приметы на Могущницу 20 февраля

В этот день не рекомендуется проводить шумные мероприятия и делать покупки, так как существует риск приобрести некачественные товары. Женщинам лучше воздержаться от ношения зелёной одежды и оставаться дома — это поможет не попасть в неприятную ситуацию. Не следует пить чай, чтобы не лишиться сил. Нельзя на Могущницу поднимать потерянный кем-то крестик.