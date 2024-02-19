«Мороз жмёт, соль сейчас не работает»: скользкие улицы Красноярска засыпают песком

«Потом мы его будем вымывать, вычищать из ливнёвок, собирать, чтобы не было пыли, а сейчас он необходим… Дорожники работают круглосуточно без перерыва: чистят, сметают, подсыпают, собирают, вывозят. И так — по кругу. Но не будем унывать! У нас есть люди, техника и песок! Магистрали и тротуары подметаем и подсыпаем. И будем это делать и дальше!», — рассказали в УДИБе.