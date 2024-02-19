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«Мороз жмёт, соль сейчас не работает»: скользкие улицы Красноярска засыпают песком

В минувшие выходные на дороги и тротуары Красноярска высыпали почти 400 кубометров песка.
Источник: УДИБ

В минувшие выходные на дороги и тротуары Красноярска высыпали почти 400 кубометров песка. Об этом рассказали в УДИБе.

Там пояснили, что из-за очень низкой температуры воздуха применять соль для обработки опасных участков неэффективно. «Мороз жмет, соль сейчас не работает», — говорят дорожники.

Поэтому для обеспечения безопасности транспортного и пешеходного движения улицы подсыпают песком.

«Потом мы его будем вымывать, вычищать из ливнёвок, собирать, чтобы не было пыли, а сейчас он необходим… Дорожники работают круглосуточно без перерыва: чистят, сметают, подсыпают, собирают, вывозят. И так — по кругу. Но не будем унывать! У нас есть люди, техника и песок! Магистрали и тротуары подметаем и подсыпаем. И будем это делать и дальше!», — рассказали в УДИБе.

В подтверждение своих слов коммунальщики предоставили фотографии, на которых запечатлены работы по очистке и устранению скользкости на тротуарах по улицах Менжинского, Октябрьская, Калинина, Киренского, 9 Мая, Декабристов, Вильского, Елены Стасовой и Красрабе.

В условиях гололеда красноярцев просят быть аккуратнее при передвижении по дорогам: пешеходов — внимательно смотреть под ноги и не торопиться, водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

ЖКХ