Музыкальным районом Краснодара заинтересовался СК России: Что известно на данный момент

«Проблем в этом районе очень много, мы их знаем. В розовых очках никто не ходит. Но у нас, к сожалению, нет волшебной палочки, а бюджет города ограничен, привлекаем бизнес, край и федеральные средства», — сказал глава Краснодара Наумов.