Музыкальным районом Краснодара заинтересовался СК России: Что известно на данный момент

Музыкальный район Краснодара проверят следователи. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад после многочисленных жалоб по факту нарушения прав жителей.
«В своем обращении жители жалуются на отсутствие инфраструктуры и объектов благоустройства на территории района. Отмечается, что многочисленные обращения в уполномоченные органы остались без должного внимания. Следователи организовали проверку. Руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручено представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения».
Жители Музыкального района пожаловались, что живут практически в средневековых условиях — без дорог и тротуаров. Кроме этого, улицы постоянно после снега и дождя находятся неделями под водой из-за отсутствия ливневой канализации.
Район обделен и соцобъектами: школьникам приходится ездить на учебу на общественном транспорте, с которым также возникают трудности. Из-за больших ям и луж сюда отказываются приезжать таксисты, сложно подъезжать к домам и машинам скорой помощи.
Кстати, после заявлений Следственного комитета местные жители опубликовали видео, что на улицу Есенина — одну из самых «убитых» — завезли гравий, предположительно, для ремонта.
В феврале мэр Краснодара встречался с жителями Музыкального района. Евгений Наумов обещал закрыть вопрос нехватки соцобъектов за три года.
«В 2023 году здесь достроили школу на 1550 мест и детский сад на 280 мест. Кроме того, стартовала стройка образовательного учреждения на 1550 мест. В проекте ещё четыре соцучреждения и один объект в предпроработке».
Кроме этого, администрация Краснодара на 2024 год планировала ремонт дорог в Музыкальном.
«Всего в данном районе расположено 38 участков автомобильных дорог протяженностью 19,6 км. В этом году построят тротуар по Агрохимической от Ангарской до Шолохова. Гравием будут отсыпаны 11 участков общей площадью более 34 440 кв. м.».
К обновлению Музыкального района привлекаются средства из различных источников.
«Проблем в этом районе очень много, мы их знаем. В розовых очках никто не ходит. Но у нас, к сожалению, нет волшебной палочки, а бюджет города ограничен, привлекаем бизнес, край и федеральные средства», — сказал глава Краснодара Наумов.