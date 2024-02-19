В Ростове-на-Дону ожидается пасмурный март, солнечно будет только в конце месяца

Март 2024 года в Ростове-на-Дону будет преимущественно пасмурным и дождливым. В отдельные дни возможны прояснения, но полностью безоблачную погоду следует ждать только к концу месяца. Такой прогноз опубликовали на сайте Гисметео (Gismeteo).
Ожидается как минимум 13 дождливых дней, временами осадки могут быть с мокрым снегом. Подобную погоду обещают, в том числе, на 8 марта. Самой ненастной будет неделя с 4 по 10 марта.
Средние дневные показатели температуры воздуха в течение месяца должны варьироваться от +5 до +10 градусов. По ночам будет от +2 до +4, только в ночь с 1 на 2 марта столбики термометров могут опуститься до −2. Наиболее теплыми могут стать 2 и 19 марта.