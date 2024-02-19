В Красноярском крае наблюдается дефицит врачей и других профессий

Специалисты составили перечень наиболее востребованных специальностей в Красноярском крае. Исследование провёл портал hh.ru.
По данным на февраль, в Красноярском крае требуются медики любых специальностей. На одну вакансию приходит 0,7 резюме, что весьма мало. Также мало желающих работать в сфере продажи недвижимости — на одну вакансию агента по недвижимости приходится 0,8 резюме.
Похожая ситуация наблюдается с фармацевтами. На одну вакансию приходится ровно 1 резюме. Чуть лучше обстоит дело с кондитерами — на 1 вакансию присылают 1,1 резюме.
Среди дефицитных профессий также находятся дворники, токари, агрономы, автослесари, автомеханики, электромонтажники, геодезисты, портные, медсёстры, продавцы-консультанты, кассиры и некоторые другие специальности.
Ранее сообщалось о том, что красноярская молодёжь стала активнее интересоваться работой в сфере охраны порядка.