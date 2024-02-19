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В Красноярском крае наблюдается дефицит врачей и других профессий

Специалисты назвали самые дефицитные профессии в Красноярском крае.
Источник: Freepik

Специалисты составили перечень наиболее востребованных специальностей в Красноярском крае. Исследование провёл портал hh.ru.

По данным на февраль, в Красноярском крае требуются медики любых специальностей. На одну вакансию приходит 0,7 резюме, что весьма мало. Также мало желающих работать в сфере продажи недвижимости — на одну вакансию агента по недвижимости приходится 0,8 резюме.

Похожая ситуация наблюдается с фармацевтами. На одну вакансию приходится ровно 1 резюме. Чуть лучше обстоит дело с кондитерами — на 1 вакансию присылают 1,1 резюме.

Желающих работать прорабами и инженерами-электрониками немного больше — на одну вакансию претендуют два кандидата.

Среди дефицитных профессий также находятся дворники, токари, агрономы, автослесари, автомеханики, электромонтажники, геодезисты, портные, медсёстры, продавцы-консультанты, кассиры и некоторые другие специальности.

Ранее сообщалось о том, что красноярская молодёжь стала активнее интересоваться работой в сфере охраны порядка.

занятость