В Красноярском крае наблюдается дефицит врачей и других профессий

По данным на февраль, в Красноярском крае требуются медики любых специальностей. На одну вакансию приходит 0,7 резюме, что весьма мало. Также мало желающих работать в сфере продажи недвижимости — на одну вакансию агента по недвижимости приходится 0,8 резюме.