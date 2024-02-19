В Ленинске-Кузнецком бухгалтер увеличила себе зарплату на 20 тыс. рублей

В течение 2022 года женщина увеличила сама себе зарплату на 20 тыс. рублей, что не было предусмотрено трудовым договором. Общая сумма присвоенных денег составила 850 тыс. рублей. Крупную «недостачу» обнаружил новый бухгалтер. После этого руководитель обратился в полицию.