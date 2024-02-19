В Ленинске-Кузнецком бухгалтер увеличила себе зарплату на 20 тыс. рублей

Как сообщают кузбасские правоохранители, в Ленинске-Кузнецком будут судить 40-летнюю бывшего бухгалтера бюджетной организации, которая присвоила крупную сумму денег. Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» передано в суд.
В течение 2022 года женщина увеличила сама себе зарплату на 20 тыс. рублей, что не было предусмотрено трудовым договором. Общая сумма присвоенных денег составила 850 тыс. рублей. Крупную «недостачу» обнаружил новый бухгалтер. После этого руководитель обратился в полицию.
Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
А в Новокузнецке 48-летняя бухгалтер обвиняется в хищении 9 млн рублей. К правоохранителям обратились представители двух ООО, которые производят пластиковые окна и строительные элементы.