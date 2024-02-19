Аномальные морозы ниже −45 градусов ожидаются в Красноярске

Отметим, на границе с Тывой и в самой республике в эти дни ожидаются ночные морозы местами −50 градусов и ниже. Также аномальные морозы ожидаются на границе с Хакасией — среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы в среднем на 12 градусов и более.