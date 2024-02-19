Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Аномальные морозы ниже −45 градусов ожидаются в Красноярске

Это примерно на 12 градусов ниже климатической нормы.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 64% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: Наш Красноярский край

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске и окрестностях, а также в южных районах региона 20—21 февраля ожидается аномальный мороз, температура воздуха ночью местами может достигать −45 градусов и даже опускаться ниже.

— 20—22 февраля в Красноярске ожидается аномально-холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 12 градусов и более, — добавляют в метеорологическом ведомстве.

Отметим, на границе с Тывой и в самой республике в эти дни ожидаются ночные морозы местами −50 градусов и ниже. Также аномальные морозы ожидаются на границе с Хакасией — среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы в среднем на 12 градусов и более.

Добавим, глава Красноярска Владислав Логинов призывает горожан не только не выезжать за пределы краевой столицы без крайней необходимости, но и не выходить без особой нужды из дома в ближайшие два дня.