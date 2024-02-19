Аномальные морозы ниже −45 градусов ожидаются в Красноярске

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске и окрестностях, а также в южных районах региона
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Отметим, на границе с Тывой и в самой республике в эти дни ожидаются ночные морозы местами −50 градусов и ниже. Также аномальные морозы ожидаются на границе с Хакасией — среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы в среднем на 12 градусов и более.
Добавим, глава Красноярска Владислав Логинов призывает горожан не только не выезжать за пределы краевой столицы без крайней необходимости, но и не выходить без особой нужды из дома в ближайшие два дня.