Главные новости 19 февраля

МО РФ сообщило о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке

На зданиях предприятия водружены российские флаги.



Зеленский отменил выступление на конференции по Украине в Японии

Модераторы не стали уточнять, с чем именно связано такое решение.



Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной.



Polymetal продаст российский бизнес структурам «Мангазеи»

Продаваемые активы оценены в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга.



Картина Айвазовского «Лунная ночь» продана за 92 млн

В Московском аукционном доме была продана картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года.