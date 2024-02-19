МО РФ сообщило о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке
На зданиях предприятия водружены российские флаги.
Зеленский отменил выступление на конференции по Украине в Японии
Модераторы не стали уточнять, с чем именно связано такое решение.
Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян
О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной.
Polymetal продаст российский бизнес структурам «Мангазеи»
Продаваемые активы оценены в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга.
Картина Айвазовского «Лунная ночь» продана за 92 млн
В Московском аукционном доме была продана картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года.
Главные новости 19 февраля
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МО РФ сообщило о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке