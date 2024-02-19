В Новороссийске почти 70 тысяч человек остались без воды

В Новороссийске сегодня, 19 февраля, без воды осталась часть населения города-героя. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала муниципалитета.



Так, причиной временного отключения ресурса стали работы по наладке оборудования на перекрестке улиц Волгоградской и Мысхакское шоссе. В Водоканале также уточнили, что суммарно в зоне, куда приостановлена подача ресурса, проживает порядка 69 тысяч человек.



Снижение давления запланировано до 14 часов дня 19 февраля. В этот период для жителей Новороссийска будет организован подвоз воды.



«Оставить заявку на подвоз воды можно в МУП “Водоканал” тел. 8 (8617) 309−860, 309−861», — уточнили представители "Водоканала.