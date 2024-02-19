Почетный работник лесного хозяйства Хабаровского края отмечает юбилей

— Сегодня она работает в министерстве, занимаясь ведением государственного лесного реестра и проектной документации. Эта область требует высокой квалификации и понимания законодательства. Людмила Николаевна обладает всеми необходимыми навыками, а также проявляет большую работоспособность и аккуратность, — рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.