Почетный работник лесного хозяйства Хабаровского края отмечает юбилей

Почетный работник леса Людмила Николаевна Зубченко отметила свой 75-летний юбилей. Она посвятила лесному хозяйству Хабаровского края более полувека.
— Сегодня она работает в министерстве, занимаясь ведением государственного лесного реестра и проектной документации. Эта область требует высокой квалификации и понимания законодательства. Людмила Николаевна обладает всеми необходимыми навыками, а также проявляет большую работоспособность и аккуратность, — рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
В декабре 2017 года Людмилу Николаевну отметили наградой от Рослесхоза за ее выдающийся профессиональный вклад, высокую работоспособность и преданность своей работе.