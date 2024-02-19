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С ножом в суд пытался пробраться житель Хабаровского края

Холодное оружие обнаружили в ходе осмотра личных вещей с помощью ручного металлодетектора.

Судебные приставы обнаружили холодное оружие у посетителя суда в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Факт сокрытия предмета, запрещённого к проносу в здание суда, выявил судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов в г. Комсомольске-на-Амуре.

При осуществлении пропускного режима в здании Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре судебный пристав попросил мужчину, прибывшего на заседание, выложить предметы, представляющие угрозу для безопасности окружающих. Гражданин наличие таковых отрицал.

Однако в ходе осмотра личных вещей посетителя судебный пристав с помощью ручного металлодетектора обнаружил в его сумке нож.

За неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов в отношении комсомольчанина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа.

Бдительность, проявленная сотрудником органов принудительного исполнения, позволила обеспечить безопасность здоровья и жизни всех участников судебного процесса.

штрафы