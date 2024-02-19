С ножом в суд пытался пробраться житель Хабаровского края

Судебные приставы обнаружили холодное оружие у посетителя суда в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Факт сокрытия предмета, запрещённого к проносу в здание суда, выявил судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов в г. Комсомольске-на-Амуре.
При осуществлении пропускного режима в здании Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре судебный пристав попросил мужчину, прибывшего на заседание, выложить предметы, представляющие угрозу для безопасности окружающих. Гражданин наличие таковых отрицал.
За неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов в отношении комсомольчанина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.
Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа.
Бдительность, проявленная сотрудником органов принудительного исполнения, позволила обеспечить безопасность здоровья и жизни всех участников судебного процесса.