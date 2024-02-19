В Новосибирской области директора школы оштрафовали за холод в кабинетах

Следует напомнить, что в последнюю неделю в Новосибирской области установились 30-градусные морозы, которые, согласно прогнозам синоптиков, продержатся еще несколько дней. В школе в Маслянинском районе температура воздуха опустилась ниже +18 градусов по Цельсию.
— В кабинетах начальных классов температура воздуха составила менее 18 градусов. Причина была в продуваемых окнах, неотрегулированная система теплоснабжения. Руководство школы не исправляло проблему. Директор привлечена к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.
Помимо этого, директору школы назначили штраф в 3 тысячи рублей. После этого в образовательном учреждении навели порядок: починили батареи и подоконники и заменили окна.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске участок перед Вознесенским собором назвали Никольской площадью. Редакция также писала о том, что Новосибирск получил 108 из 120 новых троллейбусов. Читайте также: в Новосибирске за 37 миллионов рублей отремонтируют дворы в Ленинском районе.
Егор САФРОНОВ.