В Новосибирской области директора школы оштрафовали за холод в кабинетах

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске участок перед Вознесенским собором назвали Никольской площадью. Редакция также писала о том, что Новосибирск получил 108 из 120 новых троллейбусов. Читайте также: в Новосибирске за 37 миллионов рублей отремонтируют дворы в Ленинском районе.