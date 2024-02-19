Зданию на Большой Никитской улице вернут исторический облик

«Особое внимание мы уделяем пресечению фактов, связанных с реконструкцией объектов культурного наследия. Так, в ходе обследования многоквартирного дома на Большой Никитской инспекторы выявили признаки его незаконной реконструкции. Соответствующая информация была оперативно передана в Департамент городского имущества для дальнейшего обращения в суд и возвращения здания в первоначальное состояние. Суд установил, что при реконструкции необходимая документация не оформлялась. Сейчас мы осуществляем разработку проекта для сноса указанной надстройки», — отметил начальник ведомства Иван Бобров.