Зданию на Большой Никитской улице вернут исторический облик

Незаконно возведенную надстройку на доме 31 на Большой Никитской улице снесут. Четырехэтажное жилое здание является объектом культурного наследия федерального значения и входит в комплекс доходных домов Давида Элькинда. Его возвели в 1900 году.
«Правообладатели помещений в объекте культурного наследия федерального значения провели реконструкцию, в результате которой возвели надстройку площадью 630 квадратных метров, увеличили высоту потолков, смонтировали дополнительные оконные проемы. В ходе судебных разбирательств было установлено, что работы проводились незаконно и самострой должны снести, а зданию — вернуть исторический облик», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Строительство и реконструкция на территории Москвы могут осуществляться только в рамках действующего законодательства. Для этого нужны согласованные с городом проект, разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Вносить изменения во внешний облик объектов культурного наследия можно только в случае проведения работ по сохранению здания с учетом его предмета охраны и в соответствии с проектной документацией. Эти действия должны быть согласованы с Департаментом культурного наследия города Москвы.
На территории столицы контроль за использованием земельных участков и городских объектов нежилого фонда осуществляет Госинспекция по недвижимости.
«Особое внимание мы уделяем пресечению фактов, связанных с реконструкцией объектов культурного наследия. Так, в ходе обследования многоквартирного дома на Большой Никитской инспекторы выявили признаки его незаконной реконструкции. Соответствующая информация была оперативно передана в Департамент городского имущества для дальнейшего обращения в суд и возвращения здания в первоначальное состояние. Суд установил, что при реконструкции необходимая документация не оформлялась. Сейчас мы осуществляем разработку проекта для сноса указанной надстройки», — отметил начальник ведомства Иван Бобров.
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