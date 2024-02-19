В Волгограде проводили в последний путь игумена Владимира

С игуменом Владимиром (Перевертайло) простились накануне в Волгоградской епархии. Его не стало после продолжительной болезни на 61-м году жизни. Отпевание прошло в Свято-Духовском мужском монастыре, провел его архимандрит Гавриил (Головко).
С настоятелем храма преподобного Силуана Афонского его родные и прихожане простились под песнопения хора под управление Карины Солодовниковой. С прощальным словом выступил игумен Христофор (Казанцев). Похоронили игумена Владимира у стен храма преподобных Сергия и Германа Валаамских на Красноармейском кладбище, сообщают в епархии.
Виктор Перевертайло — будущий игумен Владимир — рос в многодетной учительской семье в селе Лемешкино Руднянского района. Окончив ВолГУ и получив специальность историка, он отработал четыре года в школе, а затем принял крещение и продолжил образование сначала в Волгоградском духовном училище, а после — в Царицынском православном университете.
Монашеский постриг он принял в 1993 году. Преподавал на курсах Института повышения квалификации основы православной культуры. Защитил кандидатскую диссертацию. В тот же день в Волгограде простились с тренером Еленой Новокщеновой, которая более 20 лет жила и работала во Франции, но завещала похоронить себя на родине.