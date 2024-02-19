В Волгограде проводили в последний путь игумена Владимира

Монашеский постриг он принял в 1993 году. Преподавал на курсах Института повышения квалификации основы православной культуры. Защитил кандидатскую диссертацию. В тот же день в Волгограде простились с тренером Еленой Новокщеновой, которая более 20 лет жила и работала во Франции, но завещала похоронить себя на родине.