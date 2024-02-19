Тысячи комсомольчан посетили гастрофестиваль «ДеньПельмень» всей семьёй

Праздник состоялся в минувшее воскресенье, 18 февраля, на площади возле Драмтеатра. Гости и жители города активно участвовали в различных конкурсах и наслаждались основным блюдом дня — пельменями. Всего комсомольчане съели более 2400 порций пельменей и приобрели свыше 60 килограммов полуфабрикатов. На фестивале также были предложены вареники с различными начинками, выпечка и горячие напитки, а любители спорта после перекуса могли присоединиться к различным состязаниям.
«Дети и взрослые играли в футбол в валенках, юмористический керлинг и соревновались на скоростную сборку-разборку мясорубки. Многие с удовольствием делали фото на память с Китолетом и его другом — мастером лепки пельменей и вареников Иваном Лаврушкиным Закипай-Вода», — рассказали в министерстве туризма края.
Фестиваль «ДеньПельмень» уже стал традиционным и на этот раз был приурочен не только к Всемирному дню пельменя, но и к федеральному проекту «Всей семьёй», инициированному президентом Владимиром Путиным. Мероприятие получило финансирование из краевого бюджета, а Театральная площадь, где оно состоялось, ранее была реконструирована в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».