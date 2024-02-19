Тысячи комсомольчан посетили гастрофестиваль «ДеньПельмень» всей семьёй

Фестиваль «ДеньПельмень» уже стал традиционным и на этот раз был приурочен не только к Всемирному дню пельменя, но и к федеральному проекту «Всей семьёй», инициированному президентом Владимиром Путиным. Мероприятие получило финансирование из краевого бюджета, а Театральная площадь, где оно состоялось, ранее была реконструирована в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».