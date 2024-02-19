Из-за подъема уровня воды в Ангаре понижены сбросы через плотину ГЭС

Из-за подъема уровня воды в реке Ангаре понижены сбросы через плотину ГЭС. С 5.00 19 февраля сбросы снизили до 1900 кубометров, а к утру 20 февраля их планируют снизить до 1800. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Был проведен мониторинг, в процессе которого зафиксировано повышение уровня реки Ангара. В районе СНТ «Ангара-3» выявлен выход воды на автомобильную дорогу, — говорят в администрации.
Сейчас аварийно-спасательная служба мониторит подтопленную территорию, планируются работы по подсыпке проезжей части.
Жителей Ленинского округа попросили временно использовать альтернативный путь проезда к поселку Мегет.