Из-за подъема уровня воды в Ангаре понижены сбросы через плотину ГЭС

Из-за подъема уровня воды в реке Ангаре понижены сбросы через плотину ГЭС. С 5.00 19 февраля сбросы снизили до 1900 кубометров, а к утру 20 февраля их планируют снизить до 1800. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.